Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde çam, sedir, ceviz ve badem türünde bin fidan vatandaşlara hediye edildi.

Orman İşletme Müdürü Salih Atmaca, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Fidanların bölge iklimine uyumlu ve dayanıklı olduğunu ifade eden Atmaca, herkesi fidan dikmeye teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini öneren Atmaca, Orman Haftası'nın da kutlu olmasını diledi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düğüncülü köyüne 26 Mart Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 14.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

"Budak Çal Tiyatro Şenliği"

Lüleburgaz Belediyesince başlatılan "Budak Çal Tiyatro Şenliği" sürüyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde "Aşk Olsun" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunun ardından tiyatroculara çiçek takdim edildi.

Şenlik 1 Nisan'da sona erecek.