Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

25.03.2022 15:03
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde çam, sedir, ceviz ve badem türünde bin fidan vatandaşlara hediye edildi.

Orman İşletme Müdürü Salih Atmaca, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Fidanların bölge iklimine uyumlu ve dayanıklı olduğunu ifade eden Atmaca, herkesi fidan dikmeye teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini öneren Atmaca, Orman Haftası'nın da kutlu olmasını diledi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düğüncülü köyüne 26 Mart Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 14.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

"Budak Çal Tiyatro Şenliği"

Lüleburgaz Belediyesince başlatılan "Budak Çal Tiyatro Şenliği" sürüyor.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde "Aşk Olsun" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunun ardından tiyatroculara çiçek takdim edildi.

Şenlik 1 Nisan'da sona erecek.

YORUMLAR
500
KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI KARABÜK'TE VATANDAŞLARA 3 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara 3 bin fidan dağıttı

Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı, orman haftası, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement