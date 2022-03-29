Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Papatya Sokak'ta iki katlı bir binanın ikinci katında dumanların yükseldiğini görenler vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

"Eğitimde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda "Eğitimde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler bilim, sanat ve spor alanındaki çalışmalarını sergiledi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve şube müdürlerinin katıldığı etkinlikte, protokol üyelerine Türk Bayrağı verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, tüm okullarda yapılacağını söyledi.

58. Kütüphane Haftası

Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası etkinliklerle düzenlendi.

Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Günsel Solak, Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Beyoğlu, kütüphanelerin her yaştan kullanıcının adeta evi gibi olduğunu, vatandaşları kitap okumanın yanı sıra düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.

Törende, kütüphaneden en çok kitap ödünç alan kullanıcılara ödülleri verildi.