Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

29.03.2022 09:53
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Papatya Sokak'ta iki katlı bir binanın ikinci katında dumanların yükseldiğini görenler vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

"Eğitimde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda "Eğitimde Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde kurulan stantlarda öğrenciler bilim, sanat ve spor alanındaki çalışmalarını sergiledi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve şube müdürlerinin katıldığı etkinlikte, protokol üyelerine Türk Bayrağı verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, tüm okullarda yapılacağını söyledi.

58. Kütüphane Haftası

Lüleburgaz ilçesinde 58. Kütüphane Haftası etkinliklerle düzenlendi.

Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Günsel Solak, Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Beyoğlu, kütüphanelerin her yaştan kullanıcının adeta evi gibi olduğunu, vatandaşları kitap okumanın yanı sıra düzenlenen etkinliklere katılmaya davet etti.

Törende, kütüphaneden en çok kitap ödünç alan kullanıcılara ödülleri verildi.

YORUMLAR
500
Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak Sarıgöl'de bir okulun elektriği güneş enerjisinden sağlanacak Keban'da öğrencilere kitap desteği Keban'da öğrencilere kitap desteği

milli eğitim bakanlığı, Lüleburgaz, Hisarcık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:43 Meksika'da marketin üzerine küçük uçak düştü!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:04:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement