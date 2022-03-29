Vize'de vektörle mücadelede ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla vektör mücadele çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Larva üreme alanları kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve parkları başlayan vektörle mücadele çalışmalarının, cadde ve sokaklarda da yürütüleceğini ifade eden Özalp, sıcaklara bağlı olarak üreyecek haşerelere karşı mücadelenin belirli aralıklarla yürütüleceğini söyledi.

İçme suyu kuyusu işletmeye alındı

Ahmetbey Belediyesince yapılan içme suyu kuyusu işletmeye alındı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, beldede artan su ihtiyacına karşı yeni önlemler aldıklarını belirtti.

2015 yılında yapılan kuyunun bakım ve onarımlarının tamamlandığını ifade eden Altıntaş, pompa ve aktarım tesisatlarının tamamlanmasının ardından kuyunun faaliyete başladığını kaydetti.

Altıntaş, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini söyledi.

"Öğrenci buluşmaları" etkinliği

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Öğrenci buluşmaları" etkinliği kapsamında okulları ziyaret etti.

Akdemir, etkinlik kapsamında ilçedeki ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okulları hakkında istek ve sıkıntılarını dinleyen Akdemir, öğrencilere gelecekleri ve seçmek istedikleri meslekleri hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de 6 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Minnetler, Ertuğrul, Çengerli, Ağayeri, Taşköprü ve Kuleli köyleri ile Cumhuriyet ve Dindoğru mahallelerine 3 Nisan Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 10.00-12.00 saatlerinde yapılacak.