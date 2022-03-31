Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

31.03.2022 08:50
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Mülki İdare Amirleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Mülki İdare Amirleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda ramazan ayı genelgesi kapsamında yürütülecek faaliyet ve programlar değerlendirildi.

Toplantıda, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gıda denetimleri ile marketlerde stokçuluğun önlenmesine yönelik yürütülen inceleme ve denetimlerin sürdürülmesine karar verildi.

Vali Bilgin, halkın sağlık ve güvenliğine yönelik tüm tedbir ve denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, bu konuda hiçbir şeyden taviz vermediklerini kaydetti.

Kentteki hizmet kalitesinin artması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bilgin, başarılı çalışmalar yürüten kurumlara teşekkür etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Vali Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Tekirdağ Askeralma Bölge Başkanı Albay Aydın Nazlı'yı makamında kabul etti.

Bilgin, Rektör Şengörür ile Albay Nazlı ile sohbet etti.

Üniversite çalışmaları hakkında Şengörür'den bilgi alan Vali Bilgin, Kırklareli Üniversitesinin kentin göz bebeği kurumları arasında yer aldığını kaydetti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Şengörür ve Nazlı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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