Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

01.04.2022 09:31
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yüce, ilk olarak Celaliye köyünde yaşayan Kore gazisi İsmet Meriç'i evinde ziyaret etti.

Yüce, ardından Celaliye Köyü Muhtarı Mustafa Balcı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hamzabey, Karaağaç ve Ertuğrul köylerini de ziyaret eden Yüce, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yüce'ye İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ve Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan da eşlik etti.

Lüleburgaz'da ramazan ayında 103 davulcu görev yapacak

Lüleburgaz Müzisyenler ve Romanlar Halk Dansları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ilçede 103 ramazan davulcusunun görev yapacağını bildirdi.

Gürler, davulcuların 23 mahallede hizmet vereceklerini söyledi.

Davulcuların sahur vakti vatandaşları uyandıracaklarını ifade eden Gürler, güzel bir ramazan ayı geçireceklerine inandığını belirtti.

Ters yöne giren araçlarla ilgili denetim yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince ters yöne giren araçlarla ilgili denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Turgutbey Caddesi'nde denetim yaptı.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren denetimde bir sürücüye trafik işaret levhalarına uymamaktan, üç motosiklet sürücüsü ile 4 otomobil sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz, Salih Yüce, Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:33 Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yurtdışına kaçtı iddiası
09:30 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı affedebildi mi?
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement