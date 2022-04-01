Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yüce, ilk olarak Celaliye köyünde yaşayan Kore gazisi İsmet Meriç'i evinde ziyaret etti.

Yüce, ardından Celaliye Köyü Muhtarı Mustafa Balcı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hamzabey, Karaağaç ve Ertuğrul köylerini de ziyaret eden Yüce, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Yüce'ye İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan ve Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan da eşlik etti.

Lüleburgaz'da ramazan ayında 103 davulcu görev yapacak

Lüleburgaz Müzisyenler ve Romanlar Halk Dansları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ilçede 103 ramazan davulcusunun görev yapacağını bildirdi.

Gürler, davulcuların 23 mahallede hizmet vereceklerini söyledi.

Davulcuların sahur vakti vatandaşları uyandıracaklarını ifade eden Gürler, güzel bir ramazan ayı geçireceklerine inandığını belirtti.

Ters yöne giren araçlarla ilgili denetim yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince ters yöne giren araçlarla ilgili denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Turgutbey Caddesi'nde denetim yaptı.

Ekipler, yaklaşık 1 saat süren denetimde bir sürücüye trafik işaret levhalarına uymamaktan, üç motosiklet sürücüsü ile 4 otomobil sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.