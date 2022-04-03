Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

03.04.2022 10:10
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi Hacı Çeşme Caddesi'nde çalışmalarını yürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede bozuk yol bırakmayacaklarını söyledi.

Bazı cadde ve sokaklarda beton asfalt uygulaması yaptıklarını ifade eden Özalp, beton asfaltın diğer asfalt çeşitlerine göre daha dayanıklı olduğunu kaydetti.

Sokak iftarı yapıldı

Pınarhisar Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sokak iftarı yapıldı.

Beylik Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Belediye Başkanı İhsan Talay vatandaşlarla bir araya geldi.

Talay, programın ardından konuşmasında, ramazan ayının bereketli olmasını temenni etti.

Ramazan ayının aynı zamanda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Talay, bu ayda manevi duyguların hat safhada yaşandığını kaydetti.

Sokak iftarına katılan herkese teşekkür eden Talay, etkinliklerin ay boyunca farklı mahallelerde devam edeceğini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağı Kavaklı beldesinin Çarşı ve Celaliye mahalleleri ile Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyüne 6 Nisan Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Çarşı ve Celaliye mahallelerinde 09.00-14.00, Hamdibey köyünde ise 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Kırklareli, Ramazan, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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