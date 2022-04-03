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Kırklareli'nden kısa kısa

03.04.2022 12:37
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Üreten Kadın Kooperatifi'ni gezen Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Necla Kavaz'dan bilgi aldı.

Bilgin, konuşmasında, Umutlu Kadınlar Sosyal Girişimcilik ve Yaşam Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

Merkez ile üreten ve geliştiren kadınların daha da artacağını ifade eden Bilgin, yeni açılmış olmasına rağmen çalışmaların şimdiden hızla yürütüldüğünü kaydetti.

Altyapı çalışmaları

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, beldede ekiplerin yoğun bir şekilde altyapı çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

İçme suyu hatları, yeni su kuyusu depo bağlantısı, kuyu ve jeneratör binaları, pano odalarının inşası ile kanalizasyon ana hatları ve abone bağlantılarının yapıldığını ifade eden Altıntaş, ramazan ayında çalışmalara daha fazla hız kazandırdıklarını kaydetti.

Bazı cadde ve sokakların araç trafiğine de kapatıldığını dile getiren Altıntaş, en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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Osman Bilgin, Girişimcilik, Kooperatif, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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