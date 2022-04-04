Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

04.04.2022 09:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, otizmli öğrencileri makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, otizmli öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Özel Can Dostum Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören otizmli öğrencilere hediyeler verdi.

Bilgin, devletin otizmli bireylerin ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmelerini temin ettiğini söyledi.

Vali Bilgin'den gazi Soner Gür'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, gazi Soner Gür'ü evinde ziyaret etti.

Vali Bilgin, Gür ile bir süre sohbet edip, istek ve sıkıntıları dinledi.

Şehitlik ve gazilik unvanın, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyeceğini ifade eden Bilgin, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedirler. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancı, imanın ve vatan sevgisinin sembolüdür." diye konuştu.

Bilgin, Gür ailesi ile tüm vatandaşların ramazan ayını da tebrik etti.

Kanser Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, kanserin erken tanı ile önlenebilir bir hastalık olduğunu bildirdi.

Kanserin, sürekli artış gösteren halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Bilgin, kanser hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Özellikle sigara ve alkolün kanserin yakalanma riskini artırmakta olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kanserle mücadelede devletimizin ilgili birimlerince yapılan çalışmaların yanında birey ve toplum olarak kanser hastalığının farkında olmalı, bu hastalığa yol açan alışkanlıklardan uzak durmalı, başta kendimiz olmak üzere ailemizin sağlığına gereken özeni göstermeliyiz. Ayrıca kanserin erken tanı ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız."

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Kaynak: AA

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