Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

05.04.2022 16:17
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğince bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla okullara bispark kuruluyor.

Kırklareli Valiliğince bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla okullara bispark kuruluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımlarını bisiklet ile gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenlerin güvenli bisiklet kullanımı sağlanması amacıyla 18 okula bispark kurulumuna başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ilk uygulamanın Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna gerçekleştirildiği bildirildi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salim Küçük ve Başkan Yardımcısı Servet Özel'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, bu yıl ilki düzenlenen "Kırklareli Hamsi Festivali" ile bölgeler arası kültürlerin tanıtılmasına, birlik ve beraberliğin arttırılmasına yönelik katkılarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Küçük ise Vali Bilgin'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

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Kırklareli, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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