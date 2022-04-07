Lüleburgaz ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Kaymakam Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile rehber öğretmenler, doktorlar katıldı.

Çalıştayda uyuşturucu ve tütün bağımlılığı konuları değerlendirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri oturumlarda bağımlılıklarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

MHP teşkilatı imsakiye dağıttı

Evrensekiz belde teşkilatı vatandaşlara imsakiye dağıttı.

MHP Belde Başkan Yardımcısı Tansel Gündağ ve teşkilat üyeleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Gündağ, "Mübarek ramazan ayının tüm belde halkımıza, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini, esnafımıza bol bereketli kazançlar getirmesini diliyoruz." dedi.

120 fidan toprakla buluşturuldu

Lüleburgaz ilçesinde Balkan Şehitliği'nde 120 fidan toprakla buluşturuldu.

Trakya Afet Gönüllüleri ve Doğa Koruma Derneği üyeleri Karaağaç köyündeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen törende 120 çam fidanı dikti.

Dernek Başkanı Ahmet Dörtler, törene katılanlara teşekkür etti.

Gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Dörtler, Trakya'da bulunan birçok Balkan şehitliğinde aynı çalışmayı yapmayı planladıklarını kaydetti.