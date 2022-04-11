Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde iftar programı düzenlendi.

Köy muhtarlığı ve köy kooperatifi tarafından düzenlenen programda, yemekler köylü kadınlarca imece usulü hazırlandı.

Köy Muhtarı Dursun Saykın, yaptığı konuşmada, ramazan ayında hep birlikte oruç açmanın manevi hazzını en iyi şekilde yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığını ifade eden Saykın, köy halkının aynı sofrada buluşmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

İftar programına Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Orman İşletme Müdürü Salih Atmaca, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Demirköy ilçesinde "Ben olsaydım" temasıyla bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularında bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, bağımlılıkla mücadelenin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışması gerektiğini dile getiren Uğur, toplumda farkındalık oluşturulabildiği takdirde daha kolay çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.