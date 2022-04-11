Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.04.2022 13:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı, İbrahim Beşinci'yi makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı, İbrahim Beşinci'yi makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Beşinci ile sohbet etti.

Vakıf çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi alan Bilgin, Beşinci'ye çalışmalarında başarılar diledi.

Buğday ekili alanlarda inceleme yapıldı

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri buğday ekili alanlarda yaprak lekesi hastalığı kontrollerinde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaprak lekesi hastalığının buğday veriminde önemli kayıplara neden olduğu belirtildi.

Hastalığın oluşmaması için özellikle dayanıklı çeşit kullanması ve derin sürüm yapılması uyarısında bulunulan açıklamada, üreticilerin erken ekimden kaçınmaları ve bitkinin ihtiyacından fazla azotlu gübre kullanılmamaları gerektiği belirtildi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Buğday, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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