Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.04.2022 14:40
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesince İstanbul gezisi düzenlendi.

Vize Belediyesince İstanbul gezisi düzenlendi.

Belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik yapılan programda, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi gezildi. Belediye Başkanı Ercan Özalp de geziye katıldı.

Özalp, salgın nedeniyle iki yıldır ara vermek zorunda kaldıkları ramazan ayı kültür gezilerinin ilk seferini düzenlediklerini söyledi.

Gezilerin aralıklarla devam edeceğini ifade eden Özalp, vatandaşlara ramazan ayında tarihi öneme sahip camilerin ve mekanların gezdirildiğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Alacaoğlu köyüne 12 Nisan Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 10.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da söz konusu kesinti tarih ve saatler arasında tedbir almaları istendiği yer alıyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım

Lüleburgaz Belediyesince 255 ihtiyaç sahibine nakdi, kıyafet ve temizlik yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, her ay ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar yaptıklarını belirtti.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşların yanında olduklarını aktaran Gerenli, "Mart ayında 185 aileye toplamda 50 bin lira maddi destekte bulunduk. Bununla birlikte 21 haneye ev temizlik desteği sağladık. 49 aileye de sevgi mağazası aracılığıyla 755 parça kıyafet desteği verdik. Zor geçen ekonomik koşullarda halkımızın yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sultanahmet Camisi, İstanbul, Eyüp, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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