Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

12.04.2022 09:12
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 39 Roman Gençlik Derneği Başkanı Görkem İtik'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 39 Roman Gençlik Derneği Başkanı Görkem İtik'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında İtik'ten bilgi aldı.

Romanların toplumun rengi, neşesi ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Bilgin, Romanlara yönelik her çalışmaya destek verdiklerini söyledi.

KTSO Başkanı Ilık'tan ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyarette Işık'a sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kentin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Ilık, oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Işık ise sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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Osman Bilgin, Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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