Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

14.04.2022 13:59
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gaziantep Defterdarlığına atanan Mehmet Durusoy'u makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gaziantep Defterdarlığına atanan Mehmet Durusoy'u makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli Defterdarı olarak yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Durusoy'a teşekkür etti.

Durusoy da görevini Gaziantep'te en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını kaydetti.

Turizm Haftası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin çok büyük olduğunu bildirdi.

Turizmin gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, toplumsal ve insancıl fonksiyonları olan bir nitelik olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış ve turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yapıları, yöresel lezzetleri ve temiz havası ile avantajlı bir konuma sahip olan bölgemizin ve ilimizin turizm yönünden geliştirilmesine dair çalışmalarda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız."

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Osman Bilgin, Kırklareli, Gaziantep, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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