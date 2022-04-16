Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Şen, hafta kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Vali Bilgin, turizmin önemine değinerek, Kırklareli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziyarette Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Ayşegül Kutluk Bozkurt, Trakya Turizm Derneği Başkanı Günalp Ferit Kaya ve sektör temsilcileri de hazır bulundu.

Ramazan eğlenceleri sürüyor

Kırklareli Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde etkinlikler düzenliyor.

Cumhuriyet ve Bademlik mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gösterileri sahnelendi.

Etkinliklerde çocuklara yönelik yarışmalar ile animasyon gösterileri yapıldı.

Etkinliklerin tüm mahallelerde yapılması planlanıyor.