Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

17.04.2022 10:57
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesinin İstanbul gezileri sürüyor.

Vize Belediyesinin İstanbul gezileri sürüyor.

Belediyenin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik ikinci tur yapılan programda, İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Camisi gezildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, ramazan ayı kültür gezilerinin devam ettiğini belirtti.

Gezilere kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Özalp, ramazan ayı sonuna kadar bir gezi daha yapılacağını kaydetti.

Özalp, etkinliğe katılmak isteyen kadınların belediyeye müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karacaibrahim Mahallesi'ne 20 Nisan Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmalarına başladığı belirtti.

Vatandaşların yakınlarının kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Özalp, mezarlıkta zarar görmüş yollarında onarıldığını kaydetti.

Mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını aktaran Özalp, "Ramazan ayı dolayısıyla ilçemizdeki mezarlıklarımızda belediyemiz tarafından temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bahar ayının gelmesi ve yaklaşan ramazan bayramı öncesi çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

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Kırklareli, İstanbul, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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