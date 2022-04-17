Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

17.04.2022 11:09
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Güneş Mahallesi'nde ramazan ayı dolayısıyla yemek dağıtımı başladı.

Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Güneş Mahallesi'nde ramazan ayı dolayısıyla yemek dağıtımı başladı.

Biz Bize Yeteriz İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde Kuştepe Meydanı'nda vatandaşlara 600 kişilik iftar yemeği dağıtıldı.

Dernek Başkanı Emin Sanpur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak yemek miktarını arttırarak yeni mahallelerde eklediklerini söyledi.

Yemeklerin derneğin aşevinde piştiğini ifade eden Sanpur, her akşam bin 200 kişilik yemek çıkardıklarını aktardı.

Sanpur, "Aşevimize Gündoğu, Barış, Özerler, Güneş, Yıldırım, Dere, Atatürk mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız yemeklerini almaya geliyorlar. Ramazan ayı sonrasında da ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımımızı sürdüreceğiz. Bizlere desteklerinden dolayı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Milletvekilimiz Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanlığı ile tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Atıl arazi parka dönüştürüldü

Lüleburgaz Belediyesince atıl arazi parka dönüştürüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Siteler Mahallesi'nde atıl araziye çeşitli ağaçlar dikilerek, kamelyalar konuşlandırıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 'kişi başına 14 metrekare yeşil alan' hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçede atıl alanların yeşil alana dönüştürüldüğünü aktaran Gerenli, kentte tespit edilen alanların aktif ve kullanılabilir duruma getirdiklerini kaydetti.

Vatandaşların da bu alanlardan daha fazla yararlandığını bildiren Gerenli, "Daha önceleri kullanılamayacak durumdaki arazi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından baştan sona yenilendi. Parka ağaçlar dikerek, yürüyüş yolları ve kamelyalar koyduk. Hizmete sunulan parkta vatandaşlarımız keyifli vakit geçirebilir."dedi.

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Yemek Tarifi, Lüleburgaz, Ramazan, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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