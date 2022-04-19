Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

19.04.2022 09:11
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir restoranda düzenlenen iftar programında, şehitlerin en değerli emanetleri aileleri olduğunu söyledi.

Ülke topraklarının şehit ve gazilerin canları ve kanları ile korunduğunu ifade eden Bilgin, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Vali Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile OSB'de devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Organize sanayi bölgesinin gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgin, OSB'de altyapı tesisleri, sosyal donatı alanları, meslek lisesi inşa edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi Kaymakam Yelek, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi Çorlu'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenlendi Çorlu'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar düzenlendi

Osman Bilgin, Kırklareli, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:06 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Romen ile Alparslan düellosunu kim kazanacak?
09:01 Feci ölüm: Şiddetli fırtınanın uçurduğu çatı, engelli vatandaşın üstüne düştü
08:57 AK Partili belediye başkan yardımcısının oğlu, 12 yaşındaki çocuğa tecavüzden 38 yıl ceza aldı! Belediyenin camları taşlandı
08:53 19 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:45 19 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?
08:35 Türkiye'den Filistin ve Mescid-i Aksa hamlesi! Erdoğan, Herzog'u arayacak
08:29 Rapçi Resul Aydemir, Erdoğan diyaloğunu paylaştı: Anlat bakalım raptiye rap rap!
08:26 Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 09:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement