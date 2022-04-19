Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir restoranda düzenlenen iftar programında, şehitlerin en değerli emanetleri aileleri olduğunu söyledi.

Ülke topraklarının şehit ve gazilerin canları ve kanları ile korunduğunu ifade eden Bilgin, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Vali Bilgin, incelemede bulundu

Vali Osman Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemede bulundu.

Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile OSB'de devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Organize sanayi bölgesinin gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgin, OSB'de altyapı tesisleri, sosyal donatı alanları, meslek lisesi inşa edileceğini kaydetti.