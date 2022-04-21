Kırklareli Valisi Osman Bilgin, iş insanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen programda, OSB'nın bölgenin yükselen yıldızı ve geleceği olduğunu ifade etti.

OSB'nin gelişerek büyümeye devam ettiğini belirten Bilgin, ülke ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak yatırımları bölgeye çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin, iş insanlarıyla sohbet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, yatırımlar hakkında Şahin'den bilgi aldı.

Bilgin, kentteki ormanların çok değerli olduğunu kaydetti.

Ormanların korunması gerektiğini ifade eden Bilgin, diğer yandan da ormanlardaki ağaç sayısının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.