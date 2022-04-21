Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

21.04.2022 08:44
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, iş insanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, iş insanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) düzenlenen programda, OSB'nın bölgenin yükselen yıldızı ve geleceği olduğunu ifade etti.

OSB'nin gelişerek büyümeye devam ettiğini belirten Bilgin, ülke ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak yatırımları bölgeye çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin, iş insanlarıyla sohbet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, yatırımlar hakkında Şahin'den bilgi aldı.

Bilgin, kentteki ormanların çok değerli olduğunu kaydetti.

Ormanların korunması gerektiğini ifade eden Bilgin, diğer yandan da ormanlardaki ağaç sayısının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Bilgin, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi Kırklareli Valisi Bilgin, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Osman Bilgin, Kırklareli, İftar, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:40 21 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:34 ABD Kongresi hava sahasına izinsiz giren uçak nedeniyle boşaltıldı: Gerekçe güvenlik tehdidi
08:30 İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
08:26 Altılı masa pazar günü buluşuyor: Masadaki en fazla milletvekili çıkaracak ittifak senaryoları var
07:58 21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı
07:50 Hakan Peker ve yeni sevgilisinden aşk pozları
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
00:48 3 maçtır kazanamayan Arsenal, Chelsea karşısında günah çıkarttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 08:59:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement