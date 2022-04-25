Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.04.2022 09:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, incelemede bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, incelemede bulundu.

Cerit, Vize Toplum Sağlığı Merkezi ile Kıyıköy 112 İstasyonunu ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Cerit, sağlık hizmetlerinin her koşulda devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için gayret gösterdiklerini anlatan Cerit, özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Taş kırma cihazı hizmete girdi

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek ve idrar yollarındaki taş kırma cihazı hizmete girdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, Türkiye Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü tarafından alınan cihaz ile ilk ameliyatın gerçekleştirildiği bildirildi.

Ameliyatın Üroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tamer Çomaklı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, cihazın taş tedavisinde en son kullanılan teknoloji olduğu ifade edildi.

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Kırklareli, Araştırma, Vize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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