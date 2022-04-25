Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

25.04.2022 14:39
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde ramazan eğlenceleri devam ediy???????orBelediyeden yapılan açıklamada, Kocahıdır Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliklerin Karagöz Hacivat gösterisi ile başladığı belirtildi.

Kırklareli'nde ramazan eğlenceleri devam ediy???????or

Belediyeden yapılan açıklamada, Kocahıdır Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliklerin Karagöz Hacivat gösterisi ile başladığı belirtildi.

Aşuk ile Maşuk'un danslı atışması ile devam eden etkinliklerde sihirbaz şovları, robot gösterisinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Çocuk oyun parkları yenileniyor

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde çocuk oyun parkları yenileniyor.

Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için beldenin dört bir yanına oyun parkları kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında 29 oyun parkı yapımı için çalışmaların devam ettiğini bildiren Işık, çocukların bu yaz parklarda eğleneceklerini aktardı.

"Eski Köye Yeni Ramazan" oyunu sahnelendi

Kırklareli Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında "Eski Köye Yeni Ramazan" isimli oyun sahnelendi.

Pınar Mahallesi'nde Sinan Bengier, Ahmet Çevik, Uhde Seçil ve Serhan Atak'ın sahne aldığı oyunu Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile çok sayıda vatandaş izledi.

Programın sonunda Kesimoğlu, oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

YORUMLAR
500
İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor İzmit Belediyesi, Lavanta Parkı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor

Kırklareli, oyunlar, Karagöz, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Oyun bir anda felakete dönüştü! 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:17 Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:50:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement