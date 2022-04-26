Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

26.04.2022 11:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesince iftar programı düzenlendi.

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesince iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Salih Yüce, Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ensar Vakfı Şube Başkanı Eyyub Sabri Erdem, programa katılanlara teşekkür etti.

"Eğitimde Şenlik Var Projesi"

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Eğitimde Şenlik Var Projesi" kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde ilk ve ortaokul öğrencileri gösterilerini sergiledi.

Gösterileri Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile vatandaşlar da izledi.

Etkinlikler yarın sona erecek.

Yazar Deniz Poyraz, imza günü düzenledi.

Lüleburgazlı yazar Deniz Poyraz, söyleşi ve imza günü düzenledi.

Bir kitabevinde düzenlediği etkinlikte yazar Poyraz, "Emine'nin Yanında Konuşulmayacak Şeyler" ve "Dünya Unutana Kalır" kitapları hakkında bilgi verdi.

Söyleşinin ardından yazar Poyraz, kitaplarını imzaladı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli ve vatandaşlar katıldı.

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Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi Kırklareli Valisi Bilgin, Karadenizli vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

milli eğitim bakanlığı, Ensar Vakfı, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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