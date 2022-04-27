Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

27.04.2022 09:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesinde iftar programı düzenlendi.

Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesinde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, sokak iftarında, iki yıl aradan sonra yeniden vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Nalbant, bundan sonra daha sık etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.

Haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, beldedeki yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları, durgun su, bataklık ve gübrelik alanları ilaçladı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, ilaçlama çalışmalarının hızla devam edeceğini kaydetti.

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Evrensekiz, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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