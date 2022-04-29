Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

29.04.2022 14:32
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD tarafından depreme karşı bilinç oluşturma, doğru hareket etme, olası bir deprem anında tehlikelere karşı deneyim oluşturma ve ekip olarak hareket etme bilincini yükseltme amacıyla Lüleburgaz Kaymakamlığı'nda tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği belediye binasında 20 saniye boyunca acil durum butonuna basıldı.

180 personel, kaymakamlık binasından bulunan vatandaşlar, 2 dakika boyunca çök-kapan-tutun pozisyonunda bekledi.

Sirenin sona ermesi ile kontrollü şekilde bina tahliye edildi.

Evrensekiz beldesinde ilaçlama çalışmaları başladı

Evrensekiz Belediyesi sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin dere yatakları, sulak alanlar ve çöplükleri ilaçladığı belirtildi.

Açıklamada, yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin tüm hızıyla devam edeceği bildirildi.

Dünya Caz Günü kutlanacak

Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinliklerle kutlanacak.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü dolayısıyla konser düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, konserin 21.30'da, Yayla Kültür ve Sanat Meydanı'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Vokalde Evrim Özşuca, trompette Aytaç Aydoğdu, vibrafonda Can Tutuğ, bas gitarda Deniz Kançelik ve davulda Erdem Uvalıoğlu'nun yer alacağı konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

YORUMLAR
500
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) Lüleburgaz'da mobilya mağazasında yangın (2) Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı

Lüleburgaz Kaymakamlığı, Kırklareli, Lüleburgaz, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement