Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

01.05.2022 12:36
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Vize'de Ramazan Bayramı öncesi emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla denetim yapıldı.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer denetimde, sürücülere "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri dağıtarak, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Her yıl bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını aktaran Tuncer, trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'na doğru

Kırklareli Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretleri içinde otobüs seferi düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların bayramın ilk günü kabir ziyaretlerini daha yoğun gerçekleştirdiği bildirildi.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri yapılacağı aktarılan açıklamada, otobüslerin bayram namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edeceği kaydedildi.

Caz konseri verildi

Kırklareli Belediyesince caz konseri düzenlendi.

Yayla Meydanında Kırklareli Caz Beşlisi grubunun sahne aldığı konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkan Vekili Can Yazıcı ile Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'nın da katıldığı konserde, grup ritim performansı da sergiledi

Konserin ardından Belediye Başkan Vekili Yazıcı, grup üyelerine çiçek takdim etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti Şehit yakınları, bayram arifesinde evlatlarının mezarını ziyaret etti

Ramazan Bayramı, Kırklareli, Bayram, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:43:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement