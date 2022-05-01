Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

01.05.2022 12:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Malatyalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Vali Bilgin, Dernek Başkanı Serkan Karakaya'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra dernek üyeleri ile sohbet eden Bilgin, dernek yöneticilerinin isteklerini dinledi.

Bu tür derneklerin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Allah birliğimizi daim eylesin" dedi.

Ziyaretin sonunda Bilgin ile Aslancı dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan ile Kırklareli Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Evren Çağlarer'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin Işıtan ve Çağlarer'le bir süre sohbet etti.

Vali Bilgin, Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Remem Projesinin Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Uluslararası Toplantısı ile hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı, öğrencilerle bir araya geldi Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Aslancı, öğrencilerle bir araya geldi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Pamukkale Üniversitesi, Osman Bilgin, Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 12:56:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement