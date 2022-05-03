Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile şehit Jandarma Er Mustafa Kalenci'nin ailesini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ettiğini belirten Bilgin, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu söyledi.

Vali Bilgin, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti.

Sağlık çalışanları bayramlaştı

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünde bayramlaşma töreni düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, salgının hızının azalması ile bayramların yeniden birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bayramların coşkuyla kutlanması için sağlık ekiplerinin gece gündüz salgınla mücadele ettiklerini ifade eden Cerit, o günlerin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanları bayramlaştı.

Hematoloji doktoru göreve başladı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hematoloji Uzmanı Dr. Mustafa Velet göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, kentte ilk kez hematoloji uzmanının göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, hematolojinin kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalı olduğu kaydedildi.