Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Öğrenci buluşmaları" kapsamında okulları ziyaret etti.

Akdemir, Çakıllı Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okulları hakkında istek ve sıkıntılarını dinleyen Akdemir, öğrencilerle gelecekleri ve seçmek istedikleri meslekler hakkında da sohbet etti.

Akdemir daha sonra okulda yürütülen çalışmaları inceleyerek okul idaresinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altyapı çalışması

Lüleburgaz ilçesinde altyapı çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, içme suyu hattında yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları yürüttüğü aktarılan açıklamada, bazı bölgelerde yaşanan su hattındaki sorunların giderileceği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin planlanan program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.