Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

06.05.2022 15:40
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Belediyesince Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesince Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Kent ormanında gerçekleştirilen şenliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konser düzenlendi ve ateş yakıldı.

Belediye Başkanı Gerenli ve şenliğe katılanlar ateşin üzerinden atladı.

Talay yatırımları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yatırımları inceledi.

Talay, inşaat çalışmaları devam eden yazlık düğün salonu ve dağcı parkta çalışmaları takip etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, her iki yatırımın da kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

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Lüleburgaz, Hıdrellez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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