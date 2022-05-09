Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

09.05.2022 14:29
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Yakup Yürükçü'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilgin, bu ülke topraklarının şehit ve gazilerin üstün mücadelesi ile korunduğunu kaydetti.

Ardından Tüm Gaziler Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilgin, burada da Dernek Başkanı Erol Özsevimli ile sohbet etti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Orman Bilgin, şehit babasını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Şehit Er Hasan Yeşilçimen'in babas Necati Yeşilçimen ile kardeşi Zafer Yeşilçimen'le sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, şehit babasının isteklerini dinledi.

Serra Nur Çevikdal şampiyonada üçüncü oldu

Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübünden Serra Nur Çevikdal, Türkiye Ümit Genç ve U 21 Karate Şampiyonasında üçüncü oldu.

Kulüp sporcuları, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç ve U 21 Karate Şampiyonası'na katıldı.

55 kilogram kategorisinde mücadele eden Serra Nur Çevikdal, rakiplerini yenerek üçüncü olmayı başardı.

Çevikdal, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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Osman Bilgin, Kırklareli, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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