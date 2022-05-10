Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

10.05.2022 09:49
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize ilçesinde anaokulları ve ilkokullar arasında masal anlatma yarışması düzenlendi.

Vize ilçesinde anaokulları ve ilkokullar arasında masal anlatma yarışması düzenlendi.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anaokullarında Elif Şenol birinci, Zeynep Gülsena Özkaraca ikinci, Doruk Aydın üçüncü, ilkokullarda ise Sevde Duru Uslu birinci, Hüray Tan ikinci, Asya Çelik üçüncü oldu.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, makamında düzenlenen törende, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yarışmada bir birinden güzel masalları öğrencilerden dinlediklerini ifade eden Akdemir, öğrencilerin güzel performanslar sergilediğini kaydetti.

Akdemir, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 12 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Geçitağzı, Çağlayık, Kofçaz ilçesinin Kula, Babaeski ilçesinin ise Demirkapı, Mutlu, Karacaoğlan, Kuzuçardağı, Oruçlu, Terzili, Hazinedar, Karamesutlu ve Kadıköy köylerine 12 Mayıs Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Kesintiler, Kırklareli ve Kofçaz ilçesine bağlı söz konusu köylerde 09.00-15.00, Babaeski ilçesine bağlı köylerde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

milli eğitim bakanlığı, Kırklareli, Aydın, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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