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Kırklareli'nden kısa kısa

12.05.2022 09:28
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde "Eğitimde Şenlik Var" projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Lüleburgaz ilçesinde "Eğitimde Şenlik Var" projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sergilendi.

Etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde öğrenciler tarafından projeler tanıtılırken, deneyler yapılıp, masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü kuruldu

Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü Başkanı Tunçberk Kızılcan, kulübün resmi olarak çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kızılcan, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, ilk hedeflerinin futbolda ilerleme sağlamak olduğunu, ilerleyen dönemde voleybol, basketbol, satranç ve masa tenisi branşlarının da faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

Kulübün kurulmasında kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Kızılcan, "Lüleburgaz 1922 Spor Kulübü bizim hayallerimizin gerçeğe dönüşmesinin yansımasıdır. Kulübümüzün adı tesadüf olarak belirlenmemiştir. Yönetim kurulumuzda yer alan herkes, Lüleburgaz'a borçludur. Bundan dolayı kulübümüzün adının başında Lüleburgaz'ın yer alması, bizim en itici gücümüz olacaktır." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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