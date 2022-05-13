Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

13.05.2022 09:48
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde güreş ağası ihalesini kazanan iş adamı Ünal Göcen, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen makamında ziyaret etti.

Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde yapılan Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde güreş ağası ihalesini kazanan iş adamı Ünal Göcen, Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen makamında ziyaret etti.

Çölgeçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek Göcen'e yağlı güreşlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Güreşlerin büyük bir heyecan ve coşku ile gerçekleştirildiğini ifade eden Çölgeçen, Büyükmandıra er meydanının güzel müsabakalara sahne olduğunu belirtti.

Göcen de Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'ni yaşatmak için maddi manevi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çölgeçen, daha sonra Göcen'e 'Büyükmandıra Güreş Ağası' yazılı özel plaka hediye etti.

Başkan Talay, yatırımları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden yatırımları inceledi.

Talay, inşaatı devam eden düğün salonu ile yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaş odaklı hizmetler yürüttüklerini ifade eden Talay, teknik ekip ve saha şefleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yapılan yatırımlarla Pınarhisar'ın büyük oranda sorunlarının ortadan kaldırılacağını aktaran Talay, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Yeni ve Yıldırım mahallelerine 15 Mayıs Pazar günü bir süre enerji verilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu kesintiler, 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

"Galaksi taksi" tiyatro oyunu sahnelenecek

Pınarhisar'da "Galaksi taksi" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Pınarhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin çeşitli aktiviteler ile sürdürüldüğü belirtildi.

Kırklareli Üniversitesi tiyatro kulübü öğrencilerinin oynayacağı oyun, 14 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.

YORUMLAR
500
Barlin ailesinin mutlu günü Barlin ailesinin mutlu günü Kırklareli'nde 'Kariyer Olarak Jandarma' öğrencilere anlatıldı Kırklareli'nde 'Kariyer Olarak Jandarma' öğrencilere anlatıldı

Büyükmandıra, Kırklareli, İş Adamı, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:33 "Sütyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahlak bekçiliği yapan Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:54:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement