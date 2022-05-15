Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, içme suyu hattı altyapı çalışmalarını inceledi.

Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçede 61 bin metre içme suyu ana hattının yapılacağını ifade eden Talay, Dere ve Camikebir mahallelerine denk gelen 15 bin metrelik kısmının tamamlandığını kaydetti.

Çalışmalarda yüzde 25 seviyesine ulaştıklarını aktaran Talay, yaklaşık 4 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Satranç kursu açılacak

Vize Belediyesince satranç kursu açılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, sosyal gelişim etkinlikleri dolayısıyla 9-12 yaş çocuklara yönelik satranç kursu açılacağını belirtti.

Satrancın zeka gelişimi ve planlı hareket etmenin önemini kavrattığını ifade eden Özalp, kursa katılmak isteyen çocukların belediyeye müracaat etmesi gerektiğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Akalar Mahallesi'ne 17 Mayıs Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak.