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Kırklareli'nden kısa kısa

17.05.2022 09:18
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Milli Eğitim Müdürlüğü "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğü "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında Cumhuriyet, Çakıllı ve Adalet Erez ilkokullarına enstrüman ve spor aletleri alındı.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin sağlandığını belirtti.

Okullar arasındaki farklılıkların azaltılarak, öğrenciler için fırsat eşitliği sağlandığını aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek, okullarımızın fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan proje başarıyla devam ediyor. İlçemizde de iyileştirme kapsamına alınan okul ve sınıfların her türlü bakım, onarım, donatım, teknolojik altyapı ve materyal ihtiyaçlarının karşılanması ile öğretmen ve yönetici eğitimlerinin yapılması çalışmaları devam etmektedir."

"Bizim Tarihi Zenginliğimiz"

Vize Kaymakamlığı ve Bulgaristan'ın Primorsko Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Bizim Tarihi Zenginliğimiz Projesi" devam ediyor.

IPA Sınır Ötesi İşbirliği Projesi kapsamında Vize Turizm, Kültür, Tarih ve Doğa Merkezi bahçesinde "Arkeolog olmak istiyorum" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Primorsko ve Vize'den 20'şer öğrenci arkeoloji atölyesi gerçekleştirdi.

Öğrencilere arkeoloji bilimi ve kazı aletleri hakkında bilgiler verilerek, merkez bahçesinde hazırlanan alanlarda kazı çalışması yapıldı.

Etkinliğe Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer ile Primorsko Belediye Başkanı Dimitar Germanov da katıldı.

"Gençlik konseri" yapılacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Konseri" düzenleneceğini belirtti.

Konserde sanatçı Ekin Uzunlar ve Ceren Cennet'in sahne alacağını ifade eden Talay, organizasyonun Orta Mahallesi Balıklı Meydanı'nda yapılacağını kaydetti.

Talay, konserin saat 19.19'da başlayacağını bildirdi.

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milli eğitim bakanlığı, gençlik, Vize, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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