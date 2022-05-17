Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

17.05.2022 16:14
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da "Eğitimde Şenlik Var" Projesi açılışı törenle yapıldı.

Lüleburgaz'da "Eğitimde Şenlik Var" Projesi açılışı törenle yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, halkoyunları ekipleri ve sportif aktivitelerin gösterileriyle başladı.

Resim, müzik ve fotoğraf sergilerinin açılışı gerçekleştirilen etkinlikte, bilim fuarı ve meslek liseleri tanıtıldı.

Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, okul öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Ayçiçeğinden alınacak yağ ihtiyaç sahiplerinin olacak

Lüleburgaz Belediyesi tarafından ekilen ayçiçeğinden elde edilecek yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Hizmet Uzmanı Necmi İnci, yaptığı açıklamada Özel Kalem Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinde belediyeye ait 380 dekarlık araziye ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

İnci, hasat edilecek ayçiçeğinin yağ fabrikasına gönderileceğini kaydetti.

Elde edilecek yağların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını aktaran İnci, "Ayçiçeklerimizi ekerek, pandemi dönemi ve pandemi sonrasındaki gıda ile ilgili olumsuzlukları yaşamamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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