Kırklareli'nden kısa kısa

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valiliği'ne atanan Birol Ekici'ye ziyaretler başladı.

Ekici, Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile beraberindeki yönetim kurulu, Genç Kızılay ve kadın kolları üyelerini makamında kabul etti.

Göç, ziyarette şube yöneticileri tarafından Vali Ekici adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yapılan bağış belgesini takdim etti.

Vali Ekici'ye görevinde başarılar dileyen Göç, Türk Kızılay olarak Valilik tarafından verilecek görevlere her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte ulaşılmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacaklarını belirtti.

"Gençlik Konseri" düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde "Gençlik Konseri" düzenlendi.

Orta Mahallesi Balıklı Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde, sanatçı Ekin Uzunlar ve Ceren Cennet sahne aldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, konserin ardından konuşmasında, sanatçılara teşekkür etti.

Talay, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.