Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

21.05.2022 09:05
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde "anne çocuk sağlıklı beslenme atölyesi" etkinlikleri yapılacak.

Lüleburgaz ilçesinde "anne çocuk sağlıklı beslenme atölyesi" etkinlikleri yapılacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, sağlıklı gıdaya ulaşma ve sağlıklı beslenmenin son yıllarda çok daha fazla önem kazandığı belirtti.

Hazır gıdaların tüketiminin insan sağlığı açısından sorunlar oluşturduğunu aktaran Gerenli, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

5-10 yaş aralığındaki çocukların atölyelerde doğru gıdalarla sağlıklı beslenmeyi öğreneceğini ifade eden Gerenli, çocukların bir yandan öğrenirken diğer yandan da eğleneceklerini kaydetti.

Gerenli, "anne çocuk sağlıklı beslenme atölyesi" etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşların, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli ve Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kırklareli'nin Akalar Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 22 Mayıs Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Akalar Mahallesi'nde 11.00-17.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatlerinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Sağlıklı Beslenme, Murat Gerenli, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

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