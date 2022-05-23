Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

23.05.2022 12:35
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Ekici, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentte başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti.

Ilık da oda olarak yapılan çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

AK Parti Milletvekili Minsolmaz yağmur duasına katıldı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kayalı köyünde düzenlenen yağmur ve bereket duası programına katıldı.

Minsolmaz, düğün salonunda düzenlenen programda, bu tür etkinliklerin salgın nedeniyle bir süredir düzenlenemediğini söyledi.

Salgının etkisini kaybetmesi ile yeniden bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Minsolmaz, yağmur ve bereket duasının bereket getirmesini diledi.

29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali düzenlenecek

Kırklareli'nde 29. Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nin tarihi açıklandı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin 2-3-4 haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, festival programının daha sonra duyurulacağı bildirildi.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Üyesi Emine Nur Günay'a yeni görev AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Üyesi Emine Nur Günay'a yeni görev Kırklareli Valisi Ekici Pehlivanköy ilçesini ziyaret etti Kırklareli Valisi Ekici Pehlivanköy ilçesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Milletvekili, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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