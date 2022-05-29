Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

29.05.2022 16:42
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da çiftçi parkı yürüyüş yolu yapılacak.

Pınarhisar'da çiftçi parkı yürüyüş yolu yapılacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ı daha çok yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Modern ve konforlu yatırımlarla Pınarhisar'ı geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Talay, bu kapsamda çiftçi parkı yürüyüş yolu yapılacağını kaydetti.

Projenin ilçe mezarlığının olduğu alandan çiftçi parkına kadar kapsayacak alana yapılacağını dile getiren Talay, içerisinde ahşap pergole ile gölgelendirilmiş oturma alanları bulunacağını belirtti.

Talay, projeye yakın zamanda başlayacaklarını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kocahıdır mahallesine 31 Mayıs Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerin uygulanacak.

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Kaynak: AA

İhsan Talay, Kırklareli, Pınarhisar, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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