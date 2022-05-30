Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

30.05.2022 14:21
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kanser Danışma Komisyonu toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde Kanser Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Vekili Elif Canan Tuncer başkanlığında, Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Halk Sağlığı Başkanı Ayçin Uğur ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda kanser verileri değerlendirilerek kanserden korunma ve kanser taramalarına katılımın arttırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu Kırklareli Valisi Ekici, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Ercan Özalp, Birol Ekici, Kırklareli, Kanser, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:39:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement