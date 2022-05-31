Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

31.05.2022 09:40
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da "Kepirtepeliler" etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz'da "Kepirtepeliler" etkinliği düzenlendi.

Kepirtepe Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Selahaddin Gül ve okul mezunları katıldı.

Törende mezuniyetlerinin 75'inci yılını dolduranlara plaket verildi. Ardından iş insanı Hüsnü Beşer tarafından yaptırılan dersliğin açılışı gerçekleştirildi.

Gül, Kepirtepe değerlerini nesilden nesle aktarmak, toplumsal belleği canlı tutmak için çalıştıklarını söyledi.

Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü ikinci oldu

Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü, U-18 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarında grup ikincisi oldu.

Lüleburgaz Atletik Futbol Kulübü Antrenörü Seyfullah Konyalı, AA muhabirine, Tekirdağ'da düzenlenen şampiyona başarılı olduklarını söyledi.

Gelecek yıl Türkiye Şampiyonu olmak için çalışacaklarını ifade eden Konyalı, başarılarından dolayı sporcularını tebrik etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Lüleburgaz, Hisarcık, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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