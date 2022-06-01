Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen tatbikata Jandarma, AFAD, Kızılay, UMKE, İtfaiye, 112 ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekipleri, Trakya Afet Gönüllüleri ve Doğa Koruma Derneği üyeleri katıldı.
Tatbikatta senaryo gereği yangın ihbarını alan ekipler komuta merkezinden olay yerine hareket etti.
Ekipler, yangın ihbarı alınan fabrikanın personelini güvenli şekilde tahliye etti.
Daha sonra müdahale edilen yangın söndürüldü.
Evde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Çalı Çeşme Sokak'ta Oktay Tetik'e ait evden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
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