Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici şehit ailesiyle görüştü.

Ekici, makamında astsubay Yıldırım Akbulut'un eşi Pelin Akbulut ve oğlu Barlas Akbulut ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Akbulut ailesi ile bir süre sohbet etti.

Üreticilere petek dağıtıldı

Kırklareli İl Özel İdaresince yürütülen "Temel Petek Alımı" Projesi kapsamında Pınarhisar ilçesinde bal üreticilerine petek dağıtıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Ali Özer Parkı'nda düzenlenen programda, ilçede bal üretiminin artması amacıyla üreticilere petek dağıtıldığını söyledi.

Bu tür projelerin önemli olduğunu ifade eden Kılıç, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Konuşmaların ardından üreticilere petekleri teslim edildi.