Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

06.06.2022 11:50
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Hayalimdeki Ekolojik Şehir" temalı açık hava sergisi açıldı.

Lüleburgaz'da anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Hayalimdeki Ekolojik Şehir" temalı açık hava sergisi açıldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, veliler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Kaymakam Yüce, serginin çevre bilinci oluşturma açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunun Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından uygulanan, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için yürütülen 'Eko Okullar' programı kapsamında Kırklareli'ndeki tek okul olduğunu belirten Yüce, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşması bakımından bu tür programları önemsediklerini ifade etti.

Sergide geri dönüştürülebilen atıklardan üretilen oyuncak ve eşyalar yer alıyor.

Haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Lüleburgaz ilçesinde larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, ilçedeki yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları, durgun su ve bataklık alanları ilaçladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ilaçlama çalışmalarının hızla devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Vilayetler Hizmet Birliği, Lüleburgaz, Kırklareli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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