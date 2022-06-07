Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i ziyaret etti.

Vali Ekici, ilk olarak Başsavcı Aslancı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kırklareli'nin güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Ekici, gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Ekici, ardından Adalet Komisyonu Başkanı Gedik'i makamında ziyaret etti.

Vali Bilgin'e ziyaretler

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Meteoroloji İl Müdürü İsmail İpek, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Kenan Atay ile İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şubesi Başkanı Muhammet Atalay'ı makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Kırklareli'nin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalışacaklarını kaydetti.