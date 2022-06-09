Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

09.06.2022 16:19
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Bilgin, Lüleburgaz Umay Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Çiğdem Öz, antrenör ve sporcuları makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, sporcularla bir süre sohbet etti.

Köy sakinleri eylem yaptı

Lüleburgaz ilçesinde bir grup köy sakini, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla eylem yaptı.

Ovacık köyü meydanında toplanan köy sakinleri nehre kadar yürüdü. Burada maske takan vatandaşlar çeşitli sloganlar attı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, burada yaptığı konuşmada Ergene'nin acilen temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu da nehrin etrafında ağır bir koku ve kirlilik olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa KIRKLARELİ - Yıllar sonra yerleştiği köyünde yaban mersini ve aronya yetiştiriyor KIRKLARELİ - Yıllar sonra yerleştiği köyünde yaban mersini ve aronya yetiştiriyor
Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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