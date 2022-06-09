Kırklareli'nden kısa kısa

Çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu da nehrin etrafında ağır bir koku ve kirlilik olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli , burada yaptığı konuşmada Ergene'nin acilen temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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