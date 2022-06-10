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Kırklareli'nden kısa kısa

10.06.2022 12:11
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, fakültede düzenlenen törende, 21 anabilim dalı, 19 öğretim üyesi, 19 araştırma görevlisi, 7 idari personel ve 518 öğrencisi ile akademik eğitime devam ettiğini söyledi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileğinde bulunan Şengörür, "Kendinizi geliştirmekten, kendinizle yarışmaktan asla vazgeçmeyin. Hayata güvenle, ilkeli ve istekli biçimde katıldığınızı ve mesleğinizi sorumluluk bilinciyle en iyi şekilde yaptığınızı görmek, bizler için en büyük ödül olacaktır. Her zaman hatıramızda ve gönlümüzde olacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi.

Tören, mezun olan öğrencilere temsili diplomalarının verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.

AFAD lise öğrencilerine ekipmanlarını tanıttı

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) lise öğrencilerine doğal afet, kaza ve yangınlarda kullanılan malzemeleri tanıttı.

Okulda düzenlenen programda AFAD personeli öğrencilere deprem ve afetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra öğrencilere kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

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Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Hukuk Fakültesi, Kırklareli, AFAD, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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