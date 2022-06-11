Kırklareli'nden kısa kısa

Vali Ekici, Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalım ile şehit Bülent Özkan 'ın ailesini ziyaret ederek, sohbet etti.

Kaynak: AA

Bülent Özkan, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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